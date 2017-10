Royston Drenthe is bij Feyenoord na een decennium teruggekeerd op het oude nest. De oud-voetballer zal bij de Stadionclub stage lopen in de jeugdopleiding, zo meldt het Algemeen Dagblad.

De inmiddels 30-jarige Rotterdammer doorliep zelf de jeugdopleiding van Feyenoord en heeft nu naast zijn muziekcarrière ambities om het trainersvak in te gaan. Zijn voormalig werkgever geeft hem de kans door hem middels een versneld opleidingstraject de kneepjes van het vak aan te leren. Elke donderdag zal Drenthe op Varkenoord te vinden zijn om aan de hand van de verschillende jeudtrainers zijn eerste ervaringen op te doen.

Naast de praktijkgerichte lessen op Varkenoord, zal Drenthe de theoretische kennis één keer per week opdoen bij de KNVB. De voormalig linksback zal dan wekenlijks vanuit Madrid, waar hij woonachtig is, naar Rotterdam afreizen om zich te ontwikkelen in het trainersvak.

Royston Drenthe besloot begin dit jaar een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten om zich te richten op een carrière als rapper. Op regelmatige basis publiceert hij zijn muziek onder de artiestennaam Roya2Faces. Naast Feyenoord, kwam Drenthe onder meer ook uit voor Real Madrid, Everton en Hercules Alicante.

Drenthe voor jeugdstage terug bij oude club Feyenoord

