FC Barcelona draait omzet van 897 miljoen en tikt bijna 1 miljard aan

FC Barcelona heeft woensdag de jaarcijfers gepresenteerd, waarbij het de Spaanse grootmacht bijna lukt om de grootste financiele club ter wereld te worden.

Het afgelopen boekjaar wist de Catalaanse grootmacht een omzet van 708 miljoen euro te realiseren, 'Dit seizoen komen we uit op 897 miljoen euro', rekende financieel directeur Grau voor. 'Daarmee zijn we de sportclub met de hoogste revenuen en blijven we de NBA- en NFL-teams voor.'

FC Barcelona nadert hiermee de magische grens van 1 miljard euro, 'Ons strategische plan voorziet erin dat we in 2021 een omzet van één miljard euro noteren. We liggen keurig op schema. Het belangrijkste is echter dat we een competitief team hebben.'

Dat FC Barcelona nog steeds op Phillipe Coutinho aast, werd ook direct duidelijk, 'Financieel zijn we in staat om hem te kopen. We zijn in de positie om trainer Ernesto Valverde het best mogelijke team te geven.'

Dit seizoen is er voor de Catalanen nog geen vuiltje aan de lucht, op de Spaanse SuperCup na draait de formatie van Valverde dit seizoen uitstekend en is het de leider van de Spaanse Liga.

