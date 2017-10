Oranje terug in top 20 van FIFA ranking na zeges op Wit Rusland en Zweden

De FIFA zal aankomende maandag de nieuwe tussenstand van de FIFA ranking bekend maken, waar Oranje terug is in de top 20.

Door de zege van Oranje op Zweden van jl dinsdag (2-0 red.), is Oranje met stip gestegen en terug te vinden binnen de top 20 van de FIFA ranking. Na het ontslag van Blind en het aantrekken van Advocaat, is Nederland gestegen van plek 29 naar een plek binnen de top 20.

De zeges op Wit Rusland (3-1 red.) en de zege op Zweden (2-0 red.) is Oranje flink gestegen. Door de zege op Zweden is Nederland tevens in de Nations League terug te vinden in poule A van de kwalificatie, wat de redding moet zijn voor landen die een mondiaal eindtoernooi missen.

Duitsland, Brazalie en Portugal voeren de FIFA ranking momenteel aan.

