Het mislopen van het WK door Oranje laat iedereen zijn of haar eigen mening los, voor Oranje International Arjen Robben is het over en uit.

Vervolg: Arjen Robben vindt het mooi geweest en zwaait af bij Oranje

Robben hield het al niet droog voorafgaand aan het duel met Zweden, waar hij na 92 minuten spelen helemaal leeggespeeld was. Tegenover de NOS liet hij na afloop weten: 'Ik wilde nog één keer laten zien wat ik kan en dat is gelukt. De man van glas heeft het het langst volgehouden.'

(2/3) You also worked as hard as you did 14 years in a row. I’m proud that we shared so many special moments as team mates pic.twitter.com/LsYdI7e10x — Dirk Kuyt (@Kuyt) 10 oktober 2017

Het Algemeen Dagblad kopte woensdagochtend 'Dat was het dan' op het sportcatern. 'Robben laat een gapend gat achter' wanneer we het hebben over een van de grote vier Internationals.

De Telegraaf kopt: 'Robben bedankt' en ' De grote teen van Casillas zal je altijd blijven achtervolgen.'

Robben zelf verwijst naar collega en vriend Dirk Kuyt, die eerder al afzwaaide bij Oranje. 'Ik kon nog bijna die derde goal maken. Dan had het een beetje op Dirk geleken, die afscheid nam met een hattrick (bij Feyenoord, red.). Maar hij werd kampioen, dit is heel zuur.'

Het NRS al laatste: 'Oranje bracht hartstochtelijker voetbal dan de drab vertoond in recente tijden. Bevrijd van het moeten, want niets te verliezen'. De krant trekt een harde conclusie na het afscheid van Robben: 'Oranje moet helemaal opnieuw beginnen.'

Arjen Robben vindt het mooi geweest en zwaait af bij Oranje

Een korte samenvatting: Het mislopen van het WK door Oranje laat iedereen zijn of haar eigen mening los, voor Oranje International Arjen Robben is het over en uit..