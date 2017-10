Nations League moet Nederlands Elftal uitkomst bieden

Het interlandvoetbal gaat een enorme verandering tegemoet, waar de Nationals League uitkomst kan bieden voor Oranje.

Voor Oranje biedt de Nations League uitkomst, waar het Nederlands Elftal in divisie A wordt ingedeeld. De 55 aangesoten landen die meedoen aan de Nations League worden verdeeld over vier divisies.

Divisie A

Duitsland, Portugal, België, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Italië, Polen, Kroatië, IJsland en Nederland.

Divisie B

Rusland, Noord-Ierland, Slowakije, Zweden, Wales, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Oostenrijk, Turkije, Ierland, Denemarken en Tsjechië.

Divisie C

Hongarije, Slovenië, Albanië, Montenegro, Servië, Schotland, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Israel, Noorwegen, Cyprus, Finland, Litouwen, Estland.

Divisie D

Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Macedonië, Faeröer, Luxemburg, Letland, Moldavië, Kazachstan, Liechtenstein, Andorra, Malta, Kosovo, San Marino en Gibraltar

In januari 2018 wordt er geloot voor de Nations League, waar Oranje na de 2-0 zege op Zweden definitief in poule A is ingedeeld. In de Nations League worden de landen herverdeeld in vier groepen. In de twee sterkste divisies wordt er gespeeld in vier groepen van drie landen. Tussen september en november 2018 werken de landen een thuis- en uitwedstrijd af tegen elkaar.

De ingewikkelde opzet van de nieuwe Nations League. (via @UEFA) pic.twitter.com/LscYjHDrKe — Jos Boesveld (@JosBoesveld) 21 september 2017

Alleen de hoogstgeplaatste teams van de vier groepen in Divisie A belanden in de eindronde. Deze wordt in de zomer van 2019 afgewerkt en bestaat uit twee halve finales, een troostfinale en de finale, precies het format van de eerste EK's, die tussen 1960 en 1988.

De laagste divisie zal worden gestreden om promotie of degradatie,

