Waar vele landen richting het WK oefenpartners gaan zoeken, is het voor Oranje slechts een oefenduel, niets meer niets minder.

Oranje wordt gezien als DE ideale oefenpartner richting WK

Oranje heeft ook geen play off om naar uit te kijken, waardoor het in november slechts tweemaal een oefenduel speelt. Waar het voor het Nederlands Elftal nergens meer om gaat, heeft het over aandacht niet te klagen. Advocaat heeft nog een doorlopend contract tot en met november, waar hij de laatste twee oefenduels ook op de bank zal zitten bij Oranje.

Oranje wordt gezien als DE ideale oefenpartner richting WK

