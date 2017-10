De Europees kampioen heeft dinsdagavond met 2-0 gewonnen van Zwitserland, hierdoor wist het met evenveel punten de koppositie te pakken in groep I.

Vervolg: Ronaldo en Co willen na EK nu ook wereld veroveren in Rusland

Hierdoor is de Europees kampioen volgend jaar zomer erbij wanneer het WK wordt gespeeld. Bernardo Silva liet na afloop weten: 'Deze bondscoach geeft ons heel veel vertrouwen.'

'Na het verlies in de eerste wedstrijd tegen Zwitserland wisten we dat we misschien negen keer achtereen zouden moeten winnen. Na het EK zullen we nu proberen om het WK te winnen.'

Oefenmeester Santos was maar wat blij met de plaatsing voor het WK, 'Deze overwinning is een prachtig geschenk. Ik heb altijd vertrouwen gehouden. Als je voldoende kwaliteit hebt en georganiseerd speelt, komt het vaak goed. We speelden nog geen perfecte wedstrijd, maar we hebben gewonnen en gaan naar Rusland.'

Waar de Zwitsers negen duels op rij wisten te winnen in de WK kwalificatie, moest het toch haar meerdere erkennen aan de Portugezen en is het gedoemd tot de play offs. 'Portugal verdiende deze overwinning. Dit is een stap terug. Ik ben ervan overtuigd dat we in de play-offs beter voor de dag zullen komen.'

Het enige voordeel van Zwitserland is dat ze een bescherme status hebben op 17 oktober wanneer er wordt geloot voor de play off rondes. 'Het is een klein voordeel dat we eerst uit spelen. Of we nu Zweden, Ierland, Noord-Ierland of Griekenland tegenkomen, dat maakt me niet zoveel uit. Het zijn allemaal teams die fysiek sterk zijn.'

