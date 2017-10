David Silva gaat verlengen bij Manchester City

Manchester City zal op korte termijn het contract met David Silva verlengen, zo meldt de Daily Mail. De verbintenis met de Spaanse aanvaller loopt tot medio 2019 en de intentie van zowel de Citizens als het kamp-Silva is om met één jaar te verlengen.

De inmiddels 31-jarige Silva en zijn werkgever zijn sinds het begin van het seizoen met elkaar in gesprek over een vernieuwd contract, maar een doorbraak in de onderhandelingen bleef tot afgelopen week uit. Volgens de boulevardkrant zijn beide partijen tot overeenstemming gekomen over een weeksalaris van maar liefst 167 000 euro.

Of David Silva zijn carrière zal afsluiten in het Etihad Stadium is nog maar de vraag. De aanvaller zou oren hebben om op zijn geboorte-eiland Gran Canaria af te sluiten bij Las Palmas. De club uit de Primera División zou volgens de Spaanse krant AS in de voorbereiding van dit seizoen al een lijntje hebben uitgegooid naar Silva.

David Silva is momenteel bezig aan zijn achtste seizoen in Manchester. De aanvaller, die ook Japanse roots heeft, werd in 2010 overgenomen van Valencia CF en is onder Josep Guardiola inmiddels uitgegroeid tot een van de aanvoerders van het team.

