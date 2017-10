Portugal heeft in de laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK in Rusland zijn plek op het eindtoernooi veiliggesteld. In een onderling duel in poule F werd met koploper Zwitserland afgerekend: 2-0. Door de nederlaag zakken de Zwitsers op basis van een minder doelsaldo naar de tweede plaats en zijn veroordeeld tot deelname aan de play-offs.

Portugal wist voorafgaand aan de wedstrijd dat een winstpartij genoeg zou zijn om op de valreep toch rechtstreekse plaatsing voor het WK af te dwingen. In de eerste helft namen de Portugezen de touwtjes in handen, hoewel echte kansen uitbleven. Tot de 32e minuut: Een schot van Bernardo Silva werd prachtig uit de hoek gehaald door de Zwitserse keeper Yann Sommer. Tien minuten later viel het doelpunt alsnog voor Portugal. Een voorzet van linksback Eliseu werd ongelukkig in eigen doel gelopen door Johan Djourou. Het betrof echter een doelpunt met een luchtje. Keeper Sommer werd in het eigen doelgebied namelijk opzichtig gehinderd door Joao Mario, waardoor de doelman de bal niet onder controle kon krijgen.

In de tweede helft zat Portugal al snel op rozen. Na 56 minuten spelen wist Joao Moutinho met een steekbal Bernardo Silva helemaal vrij te spelen in het strafschopgebied van Zwitserland. De voorzet van de middenvelder van Manchester City kwam vervolgens bij zijn naamgenoot André Silva terecht. In twee keer wist de aanvaller de bal in het doel te krijgen. Naar mate de tijd vorderde, bloedde de wedstrijd dood en was het alleen Zwitserland dat met een schot van Xherdan Shaqiri nog dicht bij een doelpunt kwam.

De nederlaag is voor de Zwitsers extra zuur omdat ze een uitstekende kwalificatiecyclus kende. Uit de voorgaande negen wedstrijden werden 27 punten behaald. Het was echter net niet genoeg voor de eerste plaats in de poule. Portugal mag zich opmaken voor het zevende WK voetbal in de geschiedenis van het land.

Portugal dompelt Zwitsers in rouw en plaatst zich voor WK

