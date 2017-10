Analist Hans Kraay jr. vindt dat Ajax-aanvoerder Joël Veltman onterecht veel kritiek krijgt. Volgens velen is hij niet goed genoeg en afgelopen zaterdag in de interland van Nederland tegen Wit-Rusland (1-3 winst) zat hij als enige speler op de tribune, maar de FOX Sports-analist vindt dat zeer onterecht.

Vervolg: Kraay jr. vindt Veltman beter dan Janmaat en Tete

Voor het duel met Zweden van dinsdag (2-0 winst Oranje) koos bondscoach Dick Advocaat voor Olympique Lyon-verdediger Kenny Tete als rechtsback. Tegen Wit-Rusland was Daryl Janmaat van Watford de rechtsback. Kraay Jr. snapt daar niets van. ‘Iedereen fietst over Veltman heen en iedereen heeft iets over Veltman’, zegt Kraay jr.





‘Maar als ik sec bekijk hoe hij zich bij Ajax staande houdt en internationaal staande houdt, dan vind ik hem de minst slechte back. Waarom moet hij eruit voor Janmaat en Tete? Dat vind ik onzin’, aldus Kraay jr. Oranje plaatste zich niet voor het WK 2018, daar het derde werd in de groep achter Frankrijk en Zweden.

