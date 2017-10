Advocaat ziet Berghuis over het hoofd: ´Ik doe niet onder`

Steven Berghuis werd voor de allesbeslissende WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje niet geselecteerd door bondscoach Dick Advocaat. De Feyenoorder vindt zichzelf echter naar eigen zeggen niet minder dan degenen die wel een uitnodiging kregen van de 70-jarige oefenmeester.

Advocaat besloot voor de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden Ryan Babel en Jurgen Locadia een kans te geven na hun goede prestaties bij respectievelijk Besiktas en PSV. Daarnaast werd ook Memphis Depay opgeroepen en is Arjen Robben altijd onbetwistebare basisspeler. Steven Berghuis geeft in gesprek met FOX Sports aan dat hij niet minder is dan genoemde spelers.

´Ik vind mezelf niet minder dan de spelers die er wel bij zitten. Nee, dat vind ik niet`, aldus de buitenspeler. ´Maar als Advocaat mij er niet bijneemt, dan kan ik dat wat meer hebben dan bij een andere bondscoach.` De twee werkten in het seizoen 2013-2014 samen bij AZ. Ondanks dat AZ in dat seizoen slechts achtste werd, koestert Berghuis warme gevoelens aan de Kleine Generaal. ´Dick weet wat ik kan. Ik heb hem als mens en als trainer hoog zitten. Ik weet dat hij het met een bepaalde reden bedoelt als hij mij niet oproept`, vertelt de 25-jarige buitenspeler.

Berghuis is na een sterk vorig seizoen met Feyenoord, ook dit seizoen prima bezig bij de Stadionclub. De zoon van oud-international Frank Berghuis scoorde al zes keer in de competitie en is daarmee samen met Wout Weghorst (AZ) en Hirving Lozano (PSV) topscorer van de vaderlandse eredivisie.

