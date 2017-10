Duur puntenverlies voor Jong Oranje in strijd om EK 2019

Jong Oranje heeft dinsdag dure punten laten liggen in strijd om een ticket voor het EK van 2019. De ploeg van Art Langeler speelde met 1-1 gelijk tegen Jong Oekraïne. Het doelpunt voor Jong Oranje werd gemaakt door Justin Kluivert, flankspeler van Ajax.

De ploeg begon in Oekraïne met twee wijzigingen in de basis ten opzichte van het duel met Jong Letland (3-0 winst) van afgelopen vrijdag. Guus Til en Pablo Rosario namen de plek in van Bart Ramselaar en Riechedly Bazoer. Jong Oranje speelde in Oekraïne een lastige eerste helft en na 45 minuten stond het 1-0 voor Oekraïne, dat na een halfuur op voorsprong kwam via Viktor Kovalenko.





Jong Oranje kwam in de tweede helft terug in de wedstrijd. Steven Bergwijn en Gervane Kastaneer kregen kansen, maar scoorden niet. Uiteindelijk was het na een uur spelen toch raak. Kastaneer versnelde op rechts en gaf de bal voor. Uiteindelijk kwam de bal bij Kluivert, die scoorde: 1-1. Jong Oranje probeerde daarna nog de 1-2 te maken, maar slaagde daar niet in. Hierdoor deed het slechte zaken.





In strijd om het EK van 2019 in Italië staat Jong Oranje nu na vier duels op vijf punten. Jong Schotland heeft er zes, terwijl koploper Jong Engeland er al acht heeft. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks en de beste vier nummers twee, met de beste resultaten tegen de nummers, drie, vier en vijf van de ranglijst, spelen in de play-offs voor twee plekken voor het EK. Jong Oranje moet er dus nog hard aan trekken.

😱 | Die versnelling van Gervane Kastaneer! Jong Oranje op 1-1. #oekned pic.twitter.com/DmKot2EyHQ — FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 oktober 2017

