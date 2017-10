Ajax heeft een ‘ernstige waarschuwing’ gegeven aan voormalig profvoetballer Nordin Wooter, die momenteel de trainer van Ajax onder 16 is. De club heeft een waarschuwing gegeven naar aanleiding van een incident van vorige week op sportpark De Toekomst, zo meldt de krant het Algemeen Dagblad. Wooter had vorige week een handgemeen met een vader van een Ajax-jeugdspeler.

Vervolg: Ajax waarschuwt jeugdtrainer en stuurt jeugdspeler weg

Na een oefenwedstrijd op het sportpark van Ajax hadden Wooter en de vader van een jeugdspeler een woordenwisseling op de parkeerplaats. De vader van de jeugdspeler was niet te spreken over het aantal speelminuten dat zijn zoon kreeg en trok aan de bel bij Wooter. ‘Wooter heeft me daarbij bij de keel gegrepen en over mijn autoportier gegooid. Daarna heb ik me verweerd’, aldus de betreffende vader tegen het dagblad.





De vader in kwestie heeft al aangifte gedaan. ‘Als jeugdtrainer val je geen ouders aan. En al helemaal niet waar hun kinderen bij zijn’, aldus de vader van de jeugdspeler. Meerdere mensen zagen het handgemeen. Ajax heeft bevestigd dat het incident heeft plaatsgevonden, maar kan zich niet vinden in de opvatting van de vader. Wooter heeft ook aangifte gedaan.





‘Vanwege het agressieve en dreigende handelen van de vader. Maar omdat wij het handelen van de trainer in deze situatie ook afkeuren, heeft hij een ernstige waarschuwing gekregen’, aldus Ajax. De vader mag niet meer op de club komen en de jeugdspeler is uit de opleiding gezet. ‘De basis om samen verder te werken ontbreekt.’





De vader van de jeugdspeler is zelf een oud-medewerker en voormalig jeugdspeler van Ajax. De man vertrok vorig jaar bij Ajax na een arbeidsconflict. Wooter speelde op zijn beurt ook in de jeugdopleiding van Ajax en kwam tot meer dan vijftig duels voor het eerste van Ajax in de jaren 90. Hij speelde ook nog voor onder meer Real Zaragoza, Watford, RBC Roosendaal en Braga.



Ajax waarschuwt jeugdtrainer en stuurt jeugdspeler weg

Een korte samenvatting: Ajax heeft een ‘ernstige waarschuwing’ gegeven aan voormalig profvoetballer Nordin Wooter, die momenteel de trainer van Ajax onder 16 is. De club heeft een waarschuwing gegeven naar aanleiding van een incident van vorige week op sportpark De Toekomst, zo meldt de krant het Algemeen Dagblad. Wooter had vorige week een handgemeen met een vader van een Ajax-jeugdspeler..