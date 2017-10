Arsenal wil Marc Overmars als Technisch Directeur volgend jaar

De directeur voetbalzaken van het Amsterdamse Ajax, zal naar verluidt bezig zijn aan zijn laatste seizoen in de hoofdstad.

Verschillende media melden dat Marc Overmars in beeld is bij het Engelse Arsenal om daar de rol als Technisch Directeur te gaan vervullen. Het Italiaanse Tuttomercatoweb spreekt zelfs al van een akkoord tussen beide partijen.

Voor Overmars zou er een nieuw tijdperk bij Arsenal aantreden, waar hij in het verleden vele successen kende en een contract naar FC Barcelona wist af te dwingen. Overmars is met 88 miljoen gulden nog steeds de duurste Nederlander ooit.

Jl. april werd Overmars ook al gelinkt aan het Engelse Arsenal FC, waar Arsen Wenger een goede in Overmars zou zien. Overmars heeft bij Ajax nog een doorlopend contract tot medio 2020, waar zijn commentaar zelf was: 'Ik denk dat er een lijst is met een aantal namen. Misschien sta ik daar op. Ik heb altijd goed contact gehad met de club. In dat licht is het dus niet verrassend, want ik heb er goede jaren gehad.'

