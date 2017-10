IJsland schrijft historie met binnenhalen WK ticket

Kosovo moest er maandagavond aan geloven, een 2-0 overwinnig van de IJslanders was genoeg voor het binnenhalen van het WK ticket.

Aanvoerder Aron Gunnarsson en doelpuntenmaker Jóhann Berg Gudmundsson wisten niet wat er gebeurde. Twee jaar geleden debuteerde IJsland op het EK, maar nu weet het zich zelfs te plaatsen voor het WK volgend jaar in Rusland.

'Ik ben blijer dan toen we ons voor het EK plaatsten', zei Gunnarsson na afloop tegen Vísi. 'Dit was lastiger. We hadden dit echt nodig. 'Dit is een emotioneel moment', vervolgt de captain. 'Het is een welkome gift, al verliep de wedstrijd moeizaam. We speelden niet goed en de tegenstander speelde beter. Zij hielden de bal goed bij zich en wij schoten in de stress.'

Gunnarsson roemt vooral de vechtlust in het team, ''Dat zit wel goed in dit team. We tonen karakter en halen resultaat. Dat laat onze kracht zien. Ik ben trots op het team, de bond, de fans en iedereen in dit land. Dit is reusachtig. Deze droom had ik nog niet lang. Ik kijk altijd naar het WK. De droom komt nu uit en het is onmogelijk om te beschrijven hoe dat is. Woorden schieten tekort.'

Gudmondsson, de oud AZ speler was goed voor de tweede treffer. 'De eerste goal, van Gylfi (Sigurdsson, red.), maakte alles makkelijker', aldus de flankspeler. 'Dan maak ik het af met de tweede goal en konden zij niet meer terugkomen. Mooier dan dit wordt het niet.'

Het behalen van het WK en de vreugde wordt dan ook moeilijk omschreven, 'Dit is fantastisch. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Naar het WK gaan is een droom voor alle mensen ter wereld. Het is het grootste podium in het voetbal en wij gaan er heen. Ik kan niet wachten om volgende zomer naar Rusland te gaan en nog beter te presteren.'

