Wales verliest van Ierland en loopt play off ticket WK mis

De bondscoach van Wales Chris Coleman was na afloop tegen het verloren duel tegen Ierland aangeslagen, hierdoor heeft Wales het play off ticket voor het WK definitief misgelopen.

Wales had in het duel tegen de Ieren genoeg aan een overwinning om het WK play off ticket binnen handbereik te krijgen, maar verrassend genoeg gingen de Ieren met de winst aan de haal.

'Ik denk dat we in de eerste helft goed gespeeld hebben. We wisten dat Ierland terughoudend zou spelen en dat hebben ze goed gedaan, dus felicitaties zijn op zijn plaats. Mijn spelers hebben alles gegeven, maar dit bleek niet genoeg. Het zal pijn doen, maar van tegenslagen leer je en we gaan zeker leren van vanavond. Ik wil Martin O'Neill veel succes wensen, ik hoop dat hij zich weet te plaatsen voor het WK,' waren de realistische woorden na afloop van Coleman.

Hoe de positie van Coleman bij Wales momenteel verder gaat is nog onduidelijk, zo verklaart hij tegenover Sky. 'Ik kan op dit moment alleen maar denken aan de teleurgestelde gezichten van de spelers in de kleedkamer. Ik zal mijn tijd nemen om goed over mijn toekomst na te denken en ga daarna praten met de bond.'

Bondscoach O'neill was in zijn nopjes met de winst op Wales, 'Het is een fantastisch resultaat om te winnen op bezoek bij Wales. Het laatste half uur leek een eeuwigheid te duren. We moesten onder de druk vandaan komen, maar we wisten ook dat er niks anders opzat dan deze wedstrijd winnen. Ik vond na de loting dat we in een erg moeilijke poule terecht waren gekomen, dus het is fantastisch dat we ons hebben geplaatst voor de play-offs.'

Matchwinner McClean liet na afloop weten: 'Veel mensen geloofden niet meer in ons en gaven geen cent voor onze kansen. Maar we stonden op en toonden karakter. We gaan genieten vanavond.'

