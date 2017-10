Het stukje teamgeest wordt gemist volgens velen, ook Willem van Hanegem vindt dit ook een gebrek bij Oranje.

Vervolg: Van Hanegem: 'Als je niet wil, moet je er ook niet wezen'

Daar waar andere landen wel een teamgeest hebben en er vrolijk op losscoren. 'Oranje is nu al een kleine vier jaar de weg kwijt. Op het WK 2014 werden we nog keurig derde, maar die prestatie heeft toen al veel verbloemd,' begint Van Hanegem in zijn column.

'Het voetbal was vaak erg matig en werkelijk alles zat die zomer mee. Maar wat we toen wél hadden, was een plan en we vormden een hecht team. Dat is in het hedendaagse voetbal, waar de clubteams beter zijn dan de landenteams, een groot goed geworden.'

Nederland houdt de negatieve voorbeelden voor, zoals momenteel bij de Argentijnen. 'Neem Argentinië, met die door velen aanbeden zenuwenlijer Jorge Sampaoli aan het roer. Een tactisch genie, roepen zijn fans, maar dan wel eentje die met al zijn sterren niet thuis van Venezuela en Peru kan winnen. En eentje die geweldenaar Paulo Dybala om tactische redenen op de bank houdt. Zweden heeft nauwelijks kwaliteit, maar komt wel ver. Net als Wales, IJsland, zelfs Ierland en Griekenland. Ze hebben bij die landen vaak een duidelijk plan, speldiscipline en de ijzeren wil om er iets van te maken. Dat moet ons een sprankje hoop geven.'

'In Borisov speelden we zwak, maar hadden we voor de pauze zomaar vier of vijf goals kunnen maken', zo richt Van Hanegem zijn blik op Oranje. 'Maar Vincent Janssen zag ik weer vooral blind op zoek gaan naar eigen succes, terwijl hij gewoon Ryan Babel tweemaal had moeten laten scoren. En Arjen Robben, zo’n geweldige speler, maar zo matig bij het Nederlands elftal. Bijna een mysterie. Laat zo zijn back lopen en het is 1-1.'

Volgens Van Hanegem is de opdracht voor de KNVB nu helder en duidelijk, 'Het chagrijn bij mij en andere voetballiefhebbers verdwijnt sneller als het nieuwe Oranje uitstraalt alles te willen geven. Dat is de basis. Wie niet wil of uitstraalt liever niet te willen, moet zijn spullen pakken en vertrekken. En bouw op jongens die zo’n vervelende ploeg als Wit-Rusland wél ten koste van alles een draai om de oren willen geven. Jongens die het net als ik inmiddels spuugzat zijn dat we in Europa nu al jarenlang worden uitgelachen.'

