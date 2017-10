Advocaat heeft tegen Zweden een noodplan nodig om met een verschil van 7 doelpunten te winnen van Zweden en de play offs van het WK veilig te stellen.

Vervolg: Advocaat gaat liever voor kleine winst dan verlies tegen Zweden

'Ik zei voor de wedstrijd dat alles mogelijk was. Hebben we bij Zweden-Luxemburg gezien. Luxemburg had na Frankrijk waarschijnlijk te veel vertrouwen en wilde aanvallen. Ik verwacht niet dat Zweden morgen gaat aanvallen. We hebben geluk nodig, zoals Zweden met die eerste strafschop.'

Wel liet de keuzeheer zich niet leiden door domme vragen, zoals die van Wilfred Genee over het geloof van Oranje. 'et zal moeilijk worden, maar als je vooraf al de intentie hebt dat het niks wordt. Dan kun je beter niet spelen.'

Of Oranje met 2-4 verliest of met 1-0 mag winnen, kiest Advocaat toch voor een kleine winst. Over dat de Nederlandse kinderen opnieuw een WK moeten missen met Oranje, liet hij weten: ''Ik wil zeggen dat eraan komen, zoals altijd. Dat het zeker goed komt. Dat hebben we in het verleden ook bewezen, dat het goed komt.'

Ook over het gevoel wat er leeft binnen de selectie, daar waar Arjen Robben eerder al aangaf zich alleen te voelen. 'Ik ben er nu zeven wedstrijden bij en merk aan die spelers dat ze nog steeds erg graag voor Oranje willen spelen. Geen verschil met het verleden, zeker niet. Alleen is de kwaliteit misschien minder dan toen Wesley Sneijder en Arjen Robben jonger waren. Dat kan altijd gebeuren.'

Advocaat gaat liever voor kleine winst dan verlies tegen Zweden

Een korte samenvatting: Advocaat heeft tegen Zweden een noodplan nodig om met een verschil van 7 doelpunten te winnen van Zweden en de play offs van het WK veilig te stellen..