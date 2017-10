Roberto Carlos geeft opvolger De Boer ervan langs

Voormalig topspeler Roberto Carlos heeft hard uitgehaald naar Roy Hodgson, de manager van het Engelse Crystal Palace. Volgens Carlos, die naam maakte als linksback bij vooral Real Madrid en de nationale ploeg van Brazilie, is Hogdson een tacticus die 'niet veel weet over voetbal'.

Carlos speelde in het seizoen 1995/1996 voor Internazionale, waar Hodgson toen trainer was. De Braziliaan heeft er geen goede herinneringen aan. 'Hodgson aanwezigheid bij Inter vernietigde me. Hij zette mij op het middenveld en als ik daar zou blijven spelen, dan had dit mijn plek in de nationale ploeg kunnen kosten', zei Carlos over de huidige trainer van Crystal Palace. Hodgson volgde daar onlangs de ontslagen Frank de Boer op.

'Het is niet dat ik geen goede relatie had met Hodgson, maar het is zo dat Hodgson niet veel weet over voetbal. Dat Inter in 1996 de UEFA Cup-finale van Schalke 04 verloor, kwam door Hodgson', aldus Carlos, die wel te spreken is over Fabio Capello, de coach die hem naar Real Madrid haalde in 1996. 'Fabio Capello was anders, zo anders, en toen ik naar Madrid vertrok, deed ik dat vanwege hem. Hij is de belangrijkste coach die ik in mijn leven heb gehad.'

