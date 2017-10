PSV speelt binnenkort tegen het Mexicaanse Pachuca een benefietduel, de oud club van goudhaantje Hirving Lozano.

Vervolg: PSV wil zich nadrukkelijker melden op Mexicaanse markt

Gekschekerd is de Mexicaan zelf niet aanwezig omdat Lozano is opgeroepen voor interlands van Mexico. Het benefietduel wordt gespeeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving in Mexico, maar PSV heeft een achterliggende gedachte met dit duel.

PSV wil zich in de toekomst meer gaan mengen op de Mexicaanse markt, zo denkt de Eindhovense grootmacht onder meer aan de verkoop van tv-rechten voor een wekelijks PSV-item op een Mexicaanse zender, met focus op de Latijns-Amerikaanse spelers van PSV. Daarnaast denkt PSV eraan om partnerschappen te sluiten met Mexicaanse merken en houdt de clubleiding oren en ogen open voor een mogelijke commerciële trip met de selectie.

Zo worden de shirts van PSV nog wel naar het buitenland getransporteerd, maar dat moet in de toekomst nog verbeteren. Samen met kledingsponsor Umbra wil PSV hier ook verbetering in aanbrengen zo laat manager marketing en media Guus Pennings van PSV weten.

