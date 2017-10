Engelsen zonder nederlaag in kwalificatie richting WK 2018

Engeland wist het WK al ongeslagen te behalen en was al groepswinnaar voorafgaand aan het duel met Litouwen, maar die werd zondagavond ook met 1-0 gewonnen.

The Three Lions hebben de WK kwalificatie ongeslagen afgerond zondagavond, tegen Litouwen werd met 0-1 gewonnen. Hierdoor zijn de Engelsen ongeslagen richting het WK van 2018 in Rusland. De strijd voor het play off ticket ging tussen Schotland en Slowakije, waar de Schotten net met een 2-2 zege moesten zien wegglippen. Terwijl Slowakije met 3-2 won tegen Malta en zich dus nog kan voorbereiden op een extra tweeluik voor het WK ticket in de play offs.

