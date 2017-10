Waar FC Barcelona afgelopen week al Andrés Iniesta wist vast te leggen voor het leven, is de angst voor Lionel Messi's vertrek er nog steeds. De Argentijn heeft nog steeds niet bijgetekend in de Catalaanse hoofdstad.

Vervolg: Man. City blijft alert voor Lionel Messi en reserveert 400 miljoen

Waar FC Barcelona ervan overtuigd is dat de Argentijn binnenkort zijn handtekening gaat zetten onder een contractverlenging, weet AS te melden dat het ook zomaar eens de hele andere kant op kan gaan met Lionel Messi. Mocht De Vlo anders beslissen, lijkt Guardiola en Manchester City hem nauwlettend in de gaten te houden.

Lionel Messi zou in de winter transfervrij kunnen vertrekken bij FC Barcelona, maar daaraan gaat de club natuurlijk nooit meewerken. Het Spaanse AS weet te melden dat Manchester City 400 miljoen euro overheeft voor de komt van Lionel Messi naar de Premier League.

Mocht de transfer inderdaad plaatsvinden, is Lionel Messi de duurste speler op de wereldbol ooit. Daarmee wordt het transferrecord van Neymar ineen keer verdubbeld. Er zouden al serieuze gesprekken zijn gevoerd met het Engelse Manchester City.

Waar echter de vrouw van Lionel Messi een vertrek niet ziet zitten, is de Argentijn ook gelukkig in Catalonie. Wel heeft Messi bepaalde eisen voordat hij bijtekent bij FC Barcelona. Eerder liet Iniesta al weten: 'De club wil Messi behouden. En Leo wil hier ook zijn.'

Man. City blijft alert voor Lionel Messi en reserveert 400 miljoen

Een korte samenvatting: Waar FC Barcelona afgelopen week al Andrés Iniesta wist vast te leggen voor het leven, is de angst voor Lionel Messi's vertrek er nog steeds. De Argentijn heeft nog steeds niet bijgetekend in de Catalaanse hoofdstad..