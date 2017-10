Nederland is er zo goed als zeker niet bij op het WK 2018 en daarom vindt de 83-jarige Piet de Visser, oud-trainer en momenteel scout bij de Engelse topclub Chelsea, dat er een cultuuromslag moet komen in Nederland. Volgens De Visser moet de KNVB een Duitse bondscoach aantrekken voor het Nederlands elftal.

Vervolg: Tip voor KNVB: Haal Joachim Löw! De KNVB heeft geld hoor

‘Ik zou graag bij het Nederlands elftal een Duitse trainer willen zien, die dan ook de baas is in de opleiding van de KNVB voor de jeugdtrainers’, zegt De Visser in gesprek met de NOS. De Visser heeft ook de juiste kandidaat qua naam, namelijk de huidige Duitsland-bondscoach.





‘Haal Joachim Löw! Waarom niet? De KNVB heeft geld hoor. We hebben nog steeds een grote naam in het buitenland. Alleen, we bakken er niks van. Dat moet nu direct omgedraaid worden. Anders gaan we ook niet naar het WK van 2022. En dat zou een schande zijn’, aldus De Visser.





Nederland won zaterdag wel met 1-3 bij Wit-Rusland, maar Zweden won op zijn beurt met 8-0 van Luxemburg. Nederland moet nu komende dinsdag van Zweden winnen en dan ook nog eens met liefst zeven doelpunten verschil om nog tweede te worden in de groep achter Frankrijk.

Tip voor KNVB: Haal Joachim Löw! De KNVB heeft geld hoor

Een korte samenvatting: Nederland is er zo goed als zeker niet bij op het WK 2018 en daarom vindt de 83-jarige Piet de Visser, oud-trainer en momenteel scout bij de Engelse topclub Chelsea, dat er een cultuuromslag moet komen in Nederland. Volgens De Visser moet de KNVB een Duitse bondscoach aantrekken voor het Nederlands elftal..