Mexicaanse Chicharito wellicht deze winter richting Spanje

Javier Hernandez, beter bekend als Chicharito van onder meer Manchester United, Bayer Leverkusen en nu West Ham, zou niet blij zijn bij de club van Slaven Bilic. De speler is niet gelukkig in Londen en wil graag vertrekken richting Spanje. Zo melden meerdere Engelse kranten.

Hernandez zou echter de geruchten van een winters vertrek direct de kop in hebben gedrukt, echter wordt nu druk gespeculeerd dat er door zijn zaakwaarnemer al gekeken is naar mogelijkheden voor een nieuwe club in La Liga. Op Twitter is Hernandez echter duidelijk: ‘Dat is een leugen! Ik ben hier blij.’

Meerdere Spaanse clubs zouden wel interesse hebben in de 29-jarige Mexicaan uit Guadalajara. De speler had hiervoor een succesvolle periode achter de rug bij het Duitse Bayer 04. Bij West Ham wilde het tot nu toe nog niet lukken.

West Ham betaalde deze zomer maar liefst 16 miljoen euro voor de spits. Tot nu toe maakte hij er 3 uit 9 voor de club.

