Ajax-middenvelder Hakim Ziyech maakte afgelopen zomer geen transfer, maar de in Dronten geboren speler zou dat in de transferperiode van januari alsnog kunnen doen. Volgens het Engelse HITC Sports moet de 24-jarige in de winterstop Swansea City uit de Engelse Premier League komen versterken.

Vervolg: Engelse club meldt zich in januari bij Ajax voor Ziyech

Swansea was al geïnteresseerd in Ziyech toen hij nog bij FC Twente speelde. De international van Marokko koos vorig jaar zomer echter voor Ajax, dat elf miljoen euro voor hem betaalde. Swansea is Ziyech echter nog niet vergeten. De club heeft namelijk nog geen opvolger voor Gylfi Sigurdsson, die voor bijna vijftig miljoen euro naar Everton verkaste.





Door het vertrek van Sigurdsson heeft Swansea ingeleverd aan creativiteit en dat merkt de ploeg dit seizoen omdat het geen goede opvolger haalde. In zeven competitieduels scoorde de ploeg maar drie keer en het staat met vijf punten op de achttiende plek. Ziyech zou de missende schakel zijn op het middenveld van Swansea om het beste uit de aanvallers Tammy Abraham en Wilfried Bony te halen. Het medium sluit af met de veelzeggende zin: ‘Ziyech’s prijskaartje is alleen maar omhoog gegaan, maar voor Swansea is dit soort creativiteit onbetaalbaar.’

Engelse club meldt zich in januari bij Ajax voor Ziyech

Een korte samenvatting: Ajax-middenvelder Hakim Ziyech maakte afgelopen zomer geen transfer, maar de in Dronten geboren speler zou dat in de transferperiode van januari alsnog kunnen doen. Volgens het Engelse HITC Sports moet de 24-jarige in de winterstop Swansea City uit de Engelse Premier League komen versterken..