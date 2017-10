KNVB wil geldschieters en clubeigenaren weren in toekomst

De KNVB gaat maatregelen nemen tegen de geldschieters in de Eredivisie, zolang de geldschieters niet legaal kunnen aantonen waar hun geld vandaan komt.

De Nederlandse Bank (DNB) heeft onderzoek gedaan naar de clubeigenaren in het Nederlandse voetbal. 'Het valt ons op dat er buitengewoon weinig regels zijn en er is ook weinig toezicht op,' laat directeur Integriteit Willemieke van Gorkum van DNB weten.

De KNVB werd eerder vorig seizoen verrast toen Roda JC eigenaar Aleksei Korotaev plots in de cel belande. Hoofd licentiezaken Mark Boetekees van de KNVB pleit vanaf heden voor strengere controles bij clubs. 'We willen er met name achter komen wie de persoon is, wat zijn belangen zijn, wat zijn activiteiten zijn en het liefst ook waar zijn vermogen vandaan komt, waarmee de aandelen worden aangekocht.'

Bij de UEFA worden steeds meer buitenlandse clubs genoteerd in buitenlandse handen, maar ook in Nederland is het in opkomst. Kijkend al naar Roda, ADO, Vitesse en Fortuna Sittard.

De KNVB denkt dat dit niet geheel risicoloos is, 'We zien dat de voetbalwereld eigenlijk vrij goede mogelijkheden biedt om betrokken te raken bij financieel economische criminaliteit. Het is vrij ontransparant, wat daar precies gebeurt. Het is dus ook lastig te achterhalen welke geldstromen er op welke basis wisselen. En je ziet ook dat voetbalclubs ofwel gebruikt worden als witwasvehikel ofwel als investeringsobject.'

De KNVB schaart zich achter DNB en pleit ook voor scherpere controles en uitvoeringen. 'Als de informatie die je aanlevert niet verifieerbaar is of hij klopt niet, dan gaat er een streep door de aandelenoverdracht, wat ons betreft.'

