Aanwinst PSV verkoos PSV boven Feyenoord in de zomer

PSV-verdediger Derrick Luckassen verruilde in de afgelopen transferperiode AZ voor de ploeg uit Eindhoven, maar hij had ook in Rotterdam zijn thuisduels kunnen spelen. Landskampioen Feyenoord had namelijk ook interesse in Luckassen (22). De jonge verdediger twijfelde wel over zijn keuze tussen PSV en Feyenoord.

‘Ik kon in Nederland ook voor Feyenoord kiezen, ze wilden me heel graag inlijven. Zij hadden het bod al klaarliggen wat AZ wilde hebben, ik hoefde alleen maar 'ja' te zeggen’, zei Luckassen tegen de PSV Supporter. Omdat Feyenoord zich als landskampioen plaatste voor de Champions League, twijfelde Luckassen wel even. ‘Ik ben erover gaan nadenken, ook met betrekking tot de Champions League, waarin ik dan voor het eerst mijn opwachting had kunnen maken.’





‘Ook vanuit het buitenland was er interesse. Mijn gevoel zei dat PSV wel goed voor m'n ontwikkeling zou zijn. Uiteindelijk gaven m'n zaakwaarnemers het laatste zetje. De Champions League maakte wel dat ik erg ging twijfelen, maar toch viel de keuze op PSV’, aldus Luckassen, die PSV zo’n vijf miljoen euro heeft gekost.

