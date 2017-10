Lof voor Rode Duivels: 'Ik vind dat dit de beste generatie ooit is'

Het Belgische nationale elftal bulkt van het talent, maar de tijd begint intussen ook te tellen voor enkele grote namen. Jan Ceulemans, voormalig international van de Rode Duivels en oud-trainer van onder meer Club Brugge en Westerlo, ziet echter ook dat België genoeg kwaliteit overhoudt.

‘Deze lichting zal toch nog een jaar of acht meedraaien. Kompany (31, Manchester City, red.), Vermaelen (31, FC Barcelona, red.), en Vertonghen (30, Tottenham Hotspur, red.) zijn we over een paar jaar kwijt, maar Alderweireld (28, Tottenham Hotspur, red.) en Meunier (26, Paris Saint-Germain, red.) zijn nog niet zo oud, dus dat vang je wel op. Op het middenveld en in de aanval hebben we zo veel talent. En we hebben een keeper (Thibaut Courtois van Chelsea, red.) die nog tien jaar mee kan’, zegt Ceulemans in gesprek met Het Nieuwsblad.





Verder laat Ceulemans weten dat de verdedigers zich vooral op hun basistaak moeten richten: verdedigen. ‘Ik vind: in deze ploeg moeten verdedigers vooral verdedigers zijn. Die moeten niets anders doen dan de bal afpakken en inleveren. Wij hebben goeie voetballers en dat is soms een probleem. Een goeie voetballer neemt risico's. Enfin, ik vind dat dit de beste generatie ooit is. Maar wanneer gaan die eens een halve finale spelen? Dat zou de logica zijn’, aldus Ceulemans, die zelf als speler actief was voor Lierse SK en Club Brugge.

