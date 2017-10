Nederlandse trainer moet Deense hekkensluiter redden

Ricardo Moniz heeft een nieuwe club gevonden. De 53-jarige Nederlandse trainer gaat aan de slag bij Randers FC, de hekkensluiter van Denemarken. Maandag zal Moniz voor de eerste keer op het veld staan bij Randers, zo meldt de club op zijn eigen website.

Moniz was sinds afgelopen zomer clubloos nadat hij zijn ontslag had ingediend bij FC Eindhoven, waarmee hij elfde werd in de Jupiler League. Eerde was Moniz onder meer trainer bij Notts County, 1860 München, Lechia Gdanks, Red Bull Salzburg en Hamburger SV.





Randers geloof dat Moniz het tij kan keren bij de club. Randers staat na elf duels laatste met zeven punten. Michael Gravgaard, directeur van Randers, gelooft in Moniz. ‘We krijgen een manager die een van de meest gepassioneerde en toegewijde trainers is die ik ooit heb ontmoet in het voetbal. Hij zit vol energie en is een coach die zijn spelers inspireert en motiveert’, zei Gravgaard.





Daarnaast heeft Moniz nog een voordeel. ‘We hadden iemand nodig die ook geen binding heeft met Randers. Daarom hebben we gekozen voor iemand die nog niet in Denemarken heeft gewerkt. Er zijn veel geschoolde trainers in ons land, maar in de positie waarin we nu zitten, hebben we een nieuwe impuls nodig. Dat krijgen we met Moniz en ik geloof er echt in dat hij de boel kan omdraaien’, aldus Gravgaard.

