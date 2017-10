De 8-0 zege van Zweden op Luxemburg had wel degelijk invloed op de spelers van Oranje, wat zelf tegen Wit Rusland met 3-1 ter nauwernood wegzette. Maar de winst was niet voldoende om Zweden op doelsaldo te achterhalen.

Vervolg: Virgil van Dijk: Natuurlijk komt de 8-0 aan als een mokerslag

'De uitslag bij die andere wedstrijd was best wel heftig, eerlijk gezegd', geeft de verdediger van Southampton toe. 'Je begint niet moedeloos aan deze wedstrijd, want we hadden een plicht hier en dat was winnen, het liefst met veel doelpunten.'

Tegen Wit Rusland kwam Oranje maar niet goed voor de dag, 'Het was een moeizame wedstrijd', analyseert Van Dijk. 'Misschien waren we wat in paniek, wat gehaast. Ik weet niet precies wat het is. Gelukkig scoren we op het eind van de wedstrijd nog twee keer.'

Het duel tegen Zweden van aankomende dinsdag gaat voor Oranje het laatste zijn van de WK kwalificatiereeks, waar met een verschil van 7 doelpunten gewonnen moet worden. 'We zijn nooit kansloos, maar het wordt heel zwaar', beseft Van Dijk. 'We gaan er alles aan doen, ons goed voorbereiden en dan zullen we zien waar het eindigt.'

