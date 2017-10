Het Engelse Manchester United ziet de ziekenboeg halsoverkop toenemen, na Pogba meldt nu ook de Belg Marouane Fellaini zich.

Vervolg: Mourinho baalt, Fellaini komt met blessure terug naar United

Marouane Fellaini hield in het duel met Bosnie Herzegovina een knieblessure over, waardoor Man. United en Mourinho opnieuw een belangrijke speler zien afhaken na een interlandperiode.

De Belg viel al in de eerste helft van het interland uit, na onderzoek is gebleken dat Marouane Fellaini letsel heeft overgehouden aan de mediale band van de linkerknie. Een belangrijke speler voor Mourinho die hij nu opnieuw ziet wegvallen, en dat nu juist in een periode dat Marouane Fellaini meer speeltijd kreeg van de Portugees.

De meer speeltijd van Marouane Fellaini had al te maken met de hamstringblessure van Paul Pogba. Beide heren staan nu aan de kant en dus wordt de puzzle voor Mourinho nog groter.

Voor United is de blessure van de Belg een lastige, nu helemaal er een zwaar programma aankomt met duels tegen Liverpool, Tottenham en Chelsea.

