Stoke City-linksback Erik Pieters begrijpt niet dat hij niet wordt opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 29-jarige Pieters kwam begin september 2014 voor het laatst uit voor Oranje en begrijpt niet dat bondscoach Dick Advocaat hem links laat liggen.

Vervolg: Pieters baalt: Ik denk dat de trainers mij niet mogen

Zaterdag tegen Wit-Rusland (1-3 winst) speelde Manchester United-verdediger Daley Blind als linksback en Nathan Aké (Bournemouth) was de back-up. Pieters zat zondag bij het FOX Sports-programma De Tafel van Kees en deed zijn beklag. 'Het is lastig, want ik vind dat ik Nederlands elftal-waardig ben. Ik denk dat de trainers mij niet mogen. Waarom niet? Ik heb geen idee. Die vraag moet je niet aan mij stellen', zei de oud-speler van PSV en FC Utrecht.





Pieters speelt al sinds medio 2013 in de Engelse Premier League en heeft eigenlijk altijd een basisplek gehad bij Stoke City. 'Ik doe mijn best bij de club en dat is de enige plek waar ik het kan laten zien. Het kan dat ik niet goed genoeg ben in hun (technische staf Oranje, red.) ogen', vervolgde Pieters. Er wordt veel gezegd dat Pieters te verdedigend zou zijn om de linksback van Nederland te kunnen zijn.





'Op mijn positie ben je in eerste instantie verdediger. Vroeger toen ik bij Oranje speelde had je gewoon buitenspelers die heel veel creëerden. Mijn belangrijkste taak is toch dat ik verdedig? Als dat goed zit, ga ik aanvallen. Zolang mijn verdedigen niet op orde is, kan ik moeilijk aanvallen. Dat je een bal om je oren krijgt en met 1-0 achterstaat. Dat doe ik gewoon niet. Misschien ben ik dan niet de moderne back die ze zoeken’, aldus Pieters.

