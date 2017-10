Vincent Janssen: Er kunnen altijd gekke dingen gebeuren

Doordat Zweden zaterdagavond een magistrale zege neerzette tegen Luxemburg, lijkt het WK voor Oranje vrijwel niet meer haalbaar. Oranje won zelf met 3-1 van Wit Rusland, maar die zege lijkt er al niet belangrijk te zijn.

In gesprek met de NOS laat spits Vincent Janssen weten dat Oranje allerminst kansloos is voor het play off ticket voor het WK. 'Natuurlijk is de kans heel klein, maar zolang die hele kleine mogelijkheid er nog is. Je moet die wedstrijd toch spelen. Het is een heel lastige opgave, maar er zijn meer gekke dingen gebeurd in het voetbal. Daar moeten we aan vasthouden.'

De 16-voudig international laat weten dat alles nog mogelijk is en weigert de handoek te gooien. 'Je weet dat als je die wedstrijd met ruime cijfers wint, dat het dan nog steeds mogelijk is. Als Zweden dat kan, kunnen wij dat ook. Maar je bent ook wat ongelukkig denk ik.'

Tegen Wit Rusland was de spits van Fenerbahce vrijwel onzichtbaar, 'We kregen drie, vier uitgelezen kansen. Er moeten er meer in.' Maar ook tegen Wit Rusland dacht Jansse geen moment dat het niet zou lukken, 'Nee, zo kun je niet denken in zo'n wedstrijd. Je blijft doorgaan en alles geven. Dat we ruimer hadden willen winnen, dat is duidelijk.'

