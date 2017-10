United wil Dries Mertens en kan voldoen aan clausulebedrag van 28 miljoen

De Belg Dries Mertens lijkt in bloedvorm bij het Italiaanse Napoli, waar natuurlijk vele andere clubs dit niet is ontgaan.

Mourinho en Manchester United lijken de Belg maar als te goed in de gaten te houden, daar waar de vraagprijs van de Italiaanse grootmacht niet al te duur is voor The Red Devils.

'Manchester United volgt de situatie van Mertens op de voet. Hij was een onderschatte speler totdat hij als spits aan de slag ging. Nu hij een 'echte nummer negen' is, houden de grote clubs hem scherp in de gaten, aangezien zijn clausule van 28 miljoen euro een lage transfersom is, zelfs voor iemand van dertig jaar oud,' legt voormalig sportief directeur van i Partenopei Pierpaolo Marino uit aan Tuttosport.

Jl mei zette Mertens zijn handtekening onder een nieuw contract, wat hem tot medio 2020 bij Napoli houdt. Daarbij is er een clausulebedrag van 28 miljoen euro opgenomen voor clubs uit het buitenland. Clubs uit de Italiaanse Serie A hoeven dit echter niet te betalen.

Of Mertens in de winterstop een transfer overweegt is nog maar de vraag, want het lijkt het seizoen te worden van Napoli die richting de landstitel wil gaan. 'Dit kan het jaar van de Blauwen worden. Maar niet omdat Juventus verzwakt is, maar omdat Napoli beter is geworden.'

