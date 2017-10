Neymar wilde FC Barcelona niet in Champions League hebben

Afgelopen zomer vertrok Neymar voor een recordbedrag naar het Franse PSG, maar de transfersoap lijkt geen einde te krijgen.

Omdat Neymar na de data van 31 juli vertrok naar de Franse grootmacht, heeft de vader van Neymar nog recht op een bonus van 26 miljoen euro. De Catalaanse grootmacht is echter niet van plan deze bonus uit te keren, waardoor de soap verder kabbelt.

'Ten eerste mocht de speler niet met andere clubs onderhandeld hebben de maand voor 31 juli. Ten tweede moest de speler aantonen dat hij zijn contract bij de club respecteerde. En ten derde hadden wij afgesproken dat wij niet zouden betalen voor 1 september, vlak na de deadline van de transferwindow.'

'Voorwaarden zijn niet nagekomen, dus is de afspraak niet meer geldig,' valt in het AS te lezen. Alleen Neymar lijkt nu opnieuw een sneer uit te delen. Neymar heeft via zijn advocaten laten weten FC Barcelona uit de Champions League te weren bij het achterwege blijven van de beloofde bonus van 26 miljoen.

De UEFA heeft Neymar echter laten weten geen heil te zien in zijn plan en gaat niet in zee met de Braziliaan. De FIFA is echter ook betrokken en is eind augustus een onderzoek begonnen naar de loyaliteitsbonus. Tot op heden is er nog geen duidelijk antwoord boven water gekomen.

