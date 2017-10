Terwijl de Belgen al zijn geplaatst voor het WK volgend jaar zomer in Rusland, wist het tegen Bosnie en Herzegovina een waar doelpuntenfestijn neer te zetten. Er werd met 4-3 gewonnen zaterdagavond.

Vervolg: België maakt er een doelpuntenfestijn van tegen Bosnië en Herzegovina

In groep H zijn de Belgen met 8 zeges uit 9 duels geplaatst voor het WK, terwijl tegenstander Bosnië en Herzegovina nog jacht maakte op de tweede plek en dus het play off ticket. Na het verlies tegen de Belgen lijkt dat ook in rook op te gaan.

Belgie speelde met tegenstander Bosnië en Herzegovina, waar het de ploeg iedere keer terug liet komen in de wedstrijd. Maar het reeds geplaatste Belgie wist uiteindelijk alsnog aan het langste eind te trekken en de achtste kwalificatiezege aan de kar te binden en Bosnië en Herzegovina nagenoegen uit te schakelen voor een plek op het eindtoernooi.

België maakt er een doelpuntenfestijn van tegen Bosnië en Herzegovina

Een korte samenvatting: Terwijl de Belgen al zijn geplaatst voor het WK volgend jaar zomer in Rusland, wist het tegen Bosnie en Herzegovina een waar doelpuntenfestijn neer te zetten. Er werd met 4-3 gewonnen zaterdagavond..