Zaterdagavond won Zweden met maarliefst 8-0 van voetbaldwerg Luxemburg, waarna Nederland en Frankrijk ook wonnen.

Vervolg: Fransen hebben plaatsing voor WK in eigen hand tegen Wit Rusland

Oranje had met een 3-1 zege op Wit Rusland niet genoeg om het dinsdag tegen Zweden te kunnen doen voor het play off ticket. Nederland is nagenoegen uitgeschakeld voor het WK. Frankrijk, de nummer 1 van de groep won op haar beurt met 1-0 van Bulgarije en is nog altijd de trotse koploper van groep A.

De Fransen wonnen het duel nog maar nipt door een vroege treffer van Matuidi, waardoor het met 20 punten groepshoofd is en 1 punt meer heeft dan achtervolger Zweden.

Frankrijk kan dinsdag tegen Wit Rusland het WK ticket veilig stellen mits het zelf weet te winnen, mocht dat niet het geval zijn is het afhankelijk van het resultaat tussen Nederland en Zweden wat dinsdag om precies hetzelfde tijdstip het laatste WK kwalificatieduel speelt.

