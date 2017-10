De voetbaldwerg Andorra tegen de regerend Europees kampioen, waar Andorra alleen maar tot verdedigen in staat was.

Andorra ging het verdedigen tegen de Portugese grootmacht goed af, maar moest toch haar meerdere erkennen. De eerste helft leek Portugal het wel allemaal goed te vinden en kreeg het alleen een kans via Ricardo Quaresma die de bal op de paal kopte.

In de tweede helft gingen de Portugezen nadrukkelijker op zoek naar de doelpunten, waar het Ronaldo na een uur spelen lukte om een van richting verranderde bal binnen te tikken. Daarna duurde het lang voordat het slot in het duel werd gegooid, 4 minuten voor tijd was het aangever Danilo die André Silva de 2-0 liet aantekenen.

Ronaldo helpt Europees kampioen aan zege op nietig Andorra

