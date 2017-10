Robben lijkt af te zwaaien als International nu WK mis wordt gelopen

Arjen Robben is na de wedstrijd tegen Wit-Rusland realistisch over de kansen van Oranje op een eventuele plaatsing voor het WK in Rusland. Oranje won weliswaar met 1-3, maar zal dinsdag tegen Zweden met minstens zeven doelpunten verschil moeten winnen om zich te plaatsen voor de play-offs. Derhalve lijkt Robben het wat zijn interlandcarrière betreft, wel welletjes te vinden.

´Ik zou het telraam lekker thuis laten`, antwoordt Robben in gesprek met de NOS als hij geconfronteerd wordt met het aantal doelpunten verschil waarmee Oranje Zweden moet zien te verslaan. ´Ik ben de eerste die zegt dat je altijd moet blijven gaan tot de laatste minuut en we moeten proberen daar een goede wedstrijd van te maken, maar je moet ook heel realistisch zijn`, vertelt de 33-jarige aanvoerder. ´Normaal gesproken wordt er verwacht dat je het niet hardop zegt, maar volgens mij mag je gewoon best zeggen wat iedereen denkt: dat 6-0 (sic) gewoon niet te doen is. Desondanks hoop ik dat mensen naar het stadion toekomen, maar wij kunnen niks anders doen dan voor onszelf en je eigen trots daar een goede wedstrijd van te maken.`

Robben, die inmiddels al in de herfst van zijn carrière zit, lijkt komende dinsdag zijn laatste wedstrijd te spelen voor Oranje. De volgende wedstrijd van enig belang zal voor het Nederlands elftal waarschijnlijk pas over een jaar zijn en dan is Robben al bijna 35. ´Wat dit met mij doet?` Heel veel omdat je er heel veel energie in stopt. Ik wil nu niet helemaal sentimenteel gaan terug kijken naar het verleden, maar je bent hier veertien jaar en je mist een EK en nu mis je bijna zeker een WK en dat doet pijn. Dat hoort helaas bij de voetballerij en bij de sport. Dan moet je een grote jongen zijn, opstaan en weer doorgaan.` Of Robben met ´doorgaan` refereerde aan Oranje, liet hij in het midden. ´Eerst Zweden, dan zullen we het zien`, reageerde hij kortaf.

