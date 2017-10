Oranje wint met 3-1 van Belarus, maar lijkt WK te kunnen vergeten

Nederland heeft met veel pijn en moeite weten te winnen in eigen huis van Wit Rusland, maar de zege zal er naar alle waarschijnlijkheid niet meer toedoen.

Eerder op de avond wist Zweden met 8-0 te winnen van Luxemburg, waardoor de 3-1 zege van Oranje op Wit Rusland geen betekenis meer mag krijgen. De taak aan Oranje om met een verschil van 7 doelpunten te winnen van Zweden dinsdagavond, lijkt een mission impossible.

Oranje bondscoach Advocaat stuurde zijn 11 mannen gewoon het veld op in de 4-3-3 opstelling en durfde er geen avontuur van te maken in de Arena. De 8-0 zege van Zweden op Luxemburg zorgde ervoor dat de spelers van het Nederlands Elftal op het veld als dood en verderf overkwamen. Geen enkele aanval leek van de grond te komen, waar het enige schot op doel van Blind als enig wapenfeitje kon genoteerd worden.

Babel en Robben zorgde ervoor dat Oranje via Pröpper op een 1-0 kwam en met een voorsprong kon gaan rusten, maar Wit Rusland bleef ook na de onderbreking keurig overeind. Een 2-0 van Jansen werd erna afgekeurd wegens buitenspel.

Daarna leek Feyenoord middenvelder Vilhena de boel op sleeptouw te gaan nemen en zette Oranje meer druk, maar het leidde niet tot het gewenste resultaat. De onbenutte kansen en de slordigheid braken Nederland op, want aan de andere kant was het via linksback Maksim Volodko wel raak die de bal in de lange hoek voorbij Cillessen wist te schieten en Wit Rusland langszij bracht.

De remise leek stand te houden, waardoor een beschamende aftocht voor Oranje niet leek te vermijden. Toch was het Dost die in de laaste 10 minuten naar de grond werd getrokken in de 16, waardoor Arjen Robben de gegeven strafschop benutte en Oranje op 2-1 voorsprong schoot.

Invaller Depay schoot in de extra tijd een vrije trap binnen, waardoor Oranje theoretisch nog kans heeft op het WK.

