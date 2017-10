COLUMN: Nederland achter gesloten deuren tegen Zweden

Het Nederlands Elftal heeft zaterdagavond een overtuigende 3-1 winst weten te boeken op Wit Rusland, waardoor de race naar het WK nog spannender dan ooit wordt.

Dinsdag staat de climax voor de deur voor de mannen van Advocaat, dan ontvangt Oranje in de Amsterdam Arena de medekandidaat uit Zweden. Waar de mannen uit Scandinavie eerder op de zaterdagavond lieten zien dat Luxemburg er niet toe deed, kon Advocaat zijn ogen niet geloven.

'Zweden wint met 8-0 van Luxemburg? Wat is dat nu voor een domme vraag?' was de oefenmeester van Oranje daags eerder zeker. Maar nu Zweden wel degelijk heeft laten zien van dit niveau thuis te zijn, moest Advocaat een inpopulaire beslissing maken laat op de zaterdagavond.

'Dinsdag komen de Zweden naar de Amsterdam Arena, waar de grasmat nu extra wordt besproeid. We moeten ons optimaal kunnen voorbereiden op dit alleszeggende duel, hierdoor hebben we na afloop van het duel tegen Wit Rusland besloten de deuren te sluiten voor pers, media en publiek.'

Alle toeschouwers die alreeds in het bezit waren van toegangsticket krijgen een toegoedbon opgestuurd. 'Aankomende zomer zijn hier nog genoeg festiviteiten te beleven, men heeft dan alle tijd om te genieten. Zo zal er volgend jaar zomer een leuk muziekfestival zijn met alle hoogtepunten van afgelopen jaar,'aldus een woordvoerder van de KNVB. 'De tickets zijn dan uiteraard ook geldig.'

'Tickets die via marktplaats o.d. worden verhandeld zullen worden geblokkeerd, we willen niet dat andere een voordeel halen uit deze situatie,' valt er ook te lezen in een verklaring.

Naar verluidt zal Oranje bondscoach Advocaat pas op de dag zelf de basisoptelling prijsgeven, maar uit anonieme bronnen hebben we vernomen dat Robben niet van de partij zal zijn. Robben gleedt uit tijdens het douchen omdat Gullit hem liet struikelen tijdens het filmen...

