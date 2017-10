Verschillende bronnen bevestigen zaterdag dat de FIFA de interlandperiode op de schop wil gooien.

Vervolg: FIFA: Minder interland onderbrekingen, wel langer dan normaal

Het aantal interlandperiodes moeten minder worden gedurende een seizoen, maar hierdoor worden de onderbrekingen wel langer. Als het aan de FIFA ligt zal hierover snel een knoop worden doorgehakt.

Momenteel staat de teller al op 2 interlandperiodes, waarna in november van dit kalenderjaar ook nog een onderbreking moet komen. Daar komt nog bij dat volgend jaar in maart de vierde interlandbreak de kroon spant.

Eerder deden vele trainers al hun beklag over de onderbrekingen, die het ritme van de spelers bij de clubs helemaal door de war gooit. 'Ik ben niet blij met zo'n break, het is slecht. Het is geen goede situatie, maar klagen helpt niet,' aldus Mourinho al eerder.

Het rooster van de interlandperiodes ligt in principe vast tot medio 2024, maar de clubs hebben groen licht gegeven aan de FIFA om hier een halt toe te roepen.

