COLUMN: Code Oranje wordt code pikzwart voor Advocaat en Co

Het lijkt erop dat Oranje al voordat het begint aan het duel met Wit Rusland weet dat de missie onmogelijk wordt.

Zweden staan na een uur voetballen in Solna met maarliefst 5-0 voor tegen laagvlieger Luxemburg. Voor Oranje een 'mission impossible' inmiddels. Waar heel Nederland code oranje nog had, lijkt het geloof met de minuut dieper in de schoenen te zinken.

Waar de Zweden hun generale goed maken om warm te lopen voor het duel met Oranje van komende dinsdag, lijkt het voor Advocaat en Gullit zo goed als einde verhaal. De tweede plek lijkt op doelsaldo onhaalbaar en hierdoor lijkt Oranje opnieuw een groot eindtoernooi mis te gaan lopen.

