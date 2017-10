Het WK komt voor Zweden met de goal dichterbij, waar het voor Oranje verder en verder lijkt af te glijden.

Vervolg: Mission impossible voor Oranje na achtklapper Zweden

Zweden is om 18.00u begonnen aan haar voorlaatste WK kwalificatieduel en heeft na een dik uur spelen een 4-0 voorsprong te pakken. Oud PSV-er Marcus Berg heeft al een hattrick op zijn naam staan tegen het zwakke Luxemburg.

Waar Zweden binnen 10 minuten op voorsprong wist te komen via een onterechte strafschop, was het verzet van Luxemburg daarna al gebroken. Marcus Berg had daarna vanaf de 18e minuut tot aan de 54e minuut nodig om een hattrick op zijn naam te zetten en de 4-0 voorsprong te realiseren.

In de 60e minuut is het Lustig die de 5e Zweedse treffer verzorgt en daarmee de problemen voor Oranje groter en groter maakt.......

Zweden lijkt het scoren tegen Luxemburg te gemakkelijk af te gaan, Granqvist, opnieuw Berg en oud PSV-er Toivonen doen ook een duid in het zakje, waardoor Zweden een kwartier voor tijd met maarliefst 8-0 voorstaat.

De 8-0 overwinning zorgt voor Oranje dat het WK zo goed als uit het zicht is.

