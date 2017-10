De Graafschap-trainer opgelucht na winst bij Helmond Sport

De Graafschap-trainer Henk de Jong is blij dat zijn ploeg vrijdag drie punten kon pakken bij Helmond Sport. Het werd 0-2 voor de club uit Doetinchem, dat daardoor naar de vierde plek in de Jupiler League steeg. De Jong zag echter wel dat De Graafschap moeizaam speelde.

'Ik ben opgelucht. We hebben de kansen gekregen om het eerder af te maken, maar Helmond was nog erg opportunistisch. We willen natuurlijk graag winnen en de nul houden, helemaal voor onze supporters. Zij willen punten en doelpunten zien en daar willen we naartoe werken. Daarom is deze zege heel belangrijk, tegen een ploeg die onderaan staat en op dit veld. Dan moet je er echt heel blij mee zijn’, zei De Jong tegen Omroep Gelderland.





In de slotfase ging Helmond nog op zoek naar een punt, maar door een goal van Mark Diemers in de 89ste minuut won De Graafschap met 0-2. 'Het is net hoe het balletje valt als zij de lange ballen gaan geven. Maar ik moet zeggen dat de invallers, Tim Receveur en Kevin van Diermen, echt de kar trokken. Ze gaven gas zodat we drie punten pakten in de allermoeilijkste wedstrijd van het jaar’, vervolgde De Jong.





De Graafschap is ondanks dat het dit seizoen nog niet helemaal loopt zoals voorzien was, toch gestegen naar de vierde plek in de Jupiler League. 'Leuk, een paar maanden geleden stonden we nog heel anders. En volgende week zondag wacht ons weer een mooie match thuis (Go Ahead Eagles, red.), dan gaan we er weer wat moois van maken’, aldus De Jong, die het seizoen met een 5-3-2-systeem, maar volgens hem moet worden uitgelegd als een 3-5-2-systeem. Dit liep echter niet helemaal goed, waardoor er tegen Helmond met een 4-3-3-systeem werd gespeeld.

