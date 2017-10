Leandro Resida heeft een opmerkelijke transfer gemaakt. De aanvaller heeft RKC Waalwijk ingeruild voor Al Suwaiq, de koploper van Oman, zo meldt de Jupiler League-club op zijn website. De 27-jarige Resida speelde pas sinds afgelopen zomer voor RKC Waalwijk, maar hij vertrekt nu dus.

Vervolg: Leandro Resida van RKC Waalwijk naar Oman

‘Voor Leandro is deze stap een kans die wij hem niet wilden en konden onthouden, ook omdat hij zelf enorm graag naar Oman wilde vertrekken’, vertelde Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC Waalwijk, op de website van de club uit Waalwijk. De club kan het vertrek van Resida goed opvangen.





‘Vanwege de goede ontwikkeling die zowel Chovanie Amatkarijo als Saïd Bakari de afgelopen periode hebben doorgemaakt en het feit dat Dylan Seys steeds fitter wordt is het vertrek van Leandro ook intern goed op te vangen. Wij wensen Leandro veel succes in Oman en hopen dat hij daar een goede periode gaat beleven’, aldus Van Mosselveld. Resida kwam maar tot één invalbeurt tot dusver dit seizoen. Hij kwam in de zomer over van VVV-Venlo, waarmee hij kampioen van de Jupiler League werd. Eerder speelde hij ook voor FC Emmen en SC Telstar.

Leandro Resida van RKC Waalwijk naar Oman

Een korte samenvatting: Leandro Resida heeft een opmerkelijke transfer gemaakt. De aanvaller heeft RKC Waalwijk ingeruild voor Al Suwaiq, de koploper van Oman, zo meldt de Jupiler League-club op zijn website. De 27-jarige Resida speelde pas sinds afgelopen zomer voor RKC Waalwijk, maar hij vertrekt nu dus. .