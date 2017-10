Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse competitie La Liga, heeft zich uitgelaten over een Spaanse La Liga zonder Catalaanse clubs. Mocht Catalonië inderdaad onafhankelijk worden van Spanje, dan is er geen plek voor onder meer FC Barcelona in La Liga. Volgens Tebas kunnen er geen Catalaanse clubs meedoen in een Spaanse competitie.

Vervolg: La Liga: FC Barcelona uit competitie bij onafhankelijkheid Catalonië

‘De Spaanse sportwet is duidelijk en zegt dat een nationale voetbalcompetitie alleen kan worden afgewerkt met professionele clubs uit de Spaanse voetbal federatie. Als Catalonië onafhankelijk wordt, dan haal ik de Catalaanse clubs uit La Liga. Dan zullen FC Barcelona, maar ook Espanyol en Girona niet meer in de competitie spelen’, zei Tebas tegen Gol.





Tebas vindt het vreemd om hierover te praten. ‘Een La Liga zonder die clubs? Een paar maanden geleden zag ik het niet voor me, maar nu helaas wel. De competitie zou waarde verliezen als ze wegvallen, maar we zullen niet veel moeite hebben om dat te herstellen’, vervolgde Tebas. Toch ligt de zaak gecompliceerd volgens hem.





Het ligt dan ook bij de Catalaanse voetbal federatie. Als ze de onafhankelijkheid steunen, dan zijn de buitengesloten van Spaanse staatswedstrijden. Onze verplichting is om naar hen te luisteren, maar we moeten ons ook aan de wet houden. Catalonië is als het onafhankelijk wordt geen onderdeel meer van Spanje. Niemand had verwacht dat we hier over zouden praten, maar we moeten ons aan de regels houden’, vervolgde Tebas.





Mocht Catalonië in dit seizoen nog onafhankelijk worden, dan wordt de zaak helemaal gecompliceerd. Tebas weet de regels in dat geval ook niet exact. ‘Onafhankelijkheid voor het einde van het seizoen? Het is een scenario dat juridisch moet worden geanalyseerd. Ik denk dat La Liga dan gewoon wordt uitgespeeld met de Catalaanse clubs, maar ik weet dat niet zeker. Natuurlijk, mocht het gebeuren, dan zal ik de Catalaanse clubs in La Liga direct vragen hoe zij ernaar kijken en wat zij ervan vinden’, aldus Tebas.

La Liga: FC Barcelona uit competitie bij onafhankelijkheid Catalonië

Een korte samenvatting: Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse competitie La Liga, heeft zich uitgelaten over een Spaanse La Liga zonder Catalaanse clubs. Mocht Catalonië inderdaad onafhankelijk worden van Spanje, dan is er geen plek voor onder meer FC Barcelona in La Liga. Volgens Tebas kunnen er geen Catalaanse clubs meedoen in een Spaanse competitie..