Liverpool gaat voor Nederlands international Promes

De Nederlandse aanvaller Quincy Promes zou op de radar van Liverpool staan. De 25-jarige Promes is bezig aan zijn vierde seizoen bij Spartak Moskou en maakt veel indruk in Rusland. Volgens Tuttomercatoweb wil het Engelse Liverpool in januari al proberen om de in Amsterdam geboren flankspeler te halen.

Hoeveel geld Liverpool wil neerleggen voor Promes is niet bekend. FC Twente verkocht Promes in augustus 2014 voor ongeveer vijftien miljoen euro aan de Russische club. Voor Spartak scoorde hij al 49 keer in 94 competitieduels. Aangezien Liverpool dit seizoen redelijk wat moeite heeft met het scoren van goals, zou Promes de club moeten komen versterken.





In zeven competitieduels scoorde Liverpool dertien keer. Dit is niet heel slecht, maar gezien de kansen die de ploeg krijgt moet dit beter. Promes toonde zich al een ware goalgetter in Rusland en Liverpool gelooft in zijn kwaliteiten. Voor het Nederlands elftal scoorde Promes tot dusver vier keer in 23 interlands.

