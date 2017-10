Door de komst van Klaas-Jan Huntelaar kreeg Mateo Cassierra er afgelopen zomer een concurrent bij, bij Ajax, maar de Colombiaanse aanvaller vindt dat niet erg. De twintigjarige Cassierra werkt nu zijn duels af bij Jong Ajax in de Jupiler League, maar hij is blij dat Huntelaar Schalke 04 voor Ajax verruilde.

‘Hij heeft op wereldniveau gespeeld en is een icoon in Nederland. Ik probeer goede dingen van hem te leren. Hij is een goede spits en dat is goed voor mijn eigen ontwikkeling. Hij speelde bij Real Madrid, ik heb hem bewonderd bij Oranje en nu is hij hier’, zegt Cassierra in gesprek met Ajax TV. De jonge spits, die vorig jaar zomer overkwam van Deportivo Cali uit Colombia, kan veel leren van de 34-jarige Huntelaar.





‘Ik denk dat dat heel goed is, want alle jonge jongens in deze selectie hebben wat aan hem. De meerderheid is erg jong en kan veel leren van iemand met zoveel ervaring. Hij steunt ons enorm. Natuurlijk is hij ook een concurrent voor mij, maar dat is de bedoeling. Zo blijf je scherp en 100% geven. Je kan profiteren als de kans komt’, aldus Cassierra.

Cassierra blij met concurrent Huntelaar: Hij is een icoon

