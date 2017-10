Hiddink niet opnieuw aan de slag bij Zuid-Korea

Guus Hiddink gaat niet opnieuw aan de slag bij Zuid-Korea. De zeventigjarige Nederlander, die tijdens het WK 2002 al bondscoach was van Zuid-Korea en toen de halve finale bereikte met het land, wil niet als technisch adviseur van Zuid-Korea aan de slag tijdens het WK 2018.

De oud-trainer van ook onder meer PSV, Valencia, Real Madrid, Nederland en Rusland, heeft volgens de Zuid-Koreaanse voetbalbond KFA bedankt. Hiddink zou gezegd hebben dat hij al een functie heeft voor tijdens het WK 2018, maar hij liet niet weten wat voor een functie. Zuid-Korea had Hiddink benaderd met de vraag of hij het land wil begeleiden.





Lee Yong-soo, de bondsvoorzitter van Zuid-Korea, sprak onlangs wel met Hiddink in het Franse Cannes. Hiddink wil Zuid-Korea wel op informele manier adviseren, maar wil zich niet binden aan het land. ‘Omdat hij nog steeds van onze nationale ploeg houdt’, aldus de KFA.

